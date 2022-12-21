Зеленский посетил место ожесточенных боев

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в прифронтовом городе Бахмут, в котором сейчас идут ожесточенные бои.

Бахмут (Артемовск) входит в состав Донецкой народной республики. Последние недели там идут ожесточенные бои между украинскими силами и подразделениями ЧВК «Вагнер». Украинцы несут там тяжелые потери: за это город назвали «бахмутской мясорубкой».

«Он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал», — приводит «Коммерсантъ» слова пресс-секретаря президента Сергей Никифоров.

По данным американских СМИ, Зеленский должен вылететь в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.