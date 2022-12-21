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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский посетил место ожесточенных боев

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский побывал в прифронтовом городе Бахмут, в котором сейчас идут ожесточенные бои.

Бахмут (Артемовск) входит в состав Донецкой народной республики. Последние недели там идут ожесточенные бои между украинскими силами и подразделениями ЧВК «Вагнер». Украинцы несут там тяжелые потери: за это город назвали «бахмутской мясорубкой».

«Он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал», — приводит «Коммерсантъ» слова пресс-секретаря президента Сергей Никифоров.

По данным американских СМИ, Зеленский должен вылететь в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.

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