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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑премьер СССР предложил возродить Советский Союз

Источник:
РИА Новости
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Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Воссоздать Советский Союз в прежнем виде невозможно, но есть способ объединить постсоветские страны, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

«Надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — сказал РИА Новости Рыжков.

По его словам, копировать прежний формат существования Советского Союза и воссоздавать его «по облику и подобию 1922 года» не стоит, поскольку государство — «живой организм», который развивается, «стареет и болеет». «Не должно стоять все на месте, должно двигаться», — сказал он.

Николаю Рыжкову 93 года. Он был назначен главой Совмина СССР в 1985 году. В 1991 году он вышел на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. С 2003 года Рыжков занимает место сенатора от Белгородской области.

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?