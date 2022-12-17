Аргентина против Франции: кто станет трехкратным чемпионом мира?

Финал чемпионата мира в Катаре — главный матч четырехлетия. В нем встретятся серебряный призер ЧМ-2014 Аргентина и действующий победитель — Франция. Как команды проявили себя на поле, на кого ставят букмекеры и что говорят эксперты?

Французы могут выиграть чемпионат мира второй раз подряд, чего не удавалось ни одной команде со времени дубля бразильцев в 1958 и 1962 годах.

В случае победы Аргентины ее капитан — семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси — добавит к достижениям еще и звание чемпиона мира.

Финал Аргентина — Франция начнется в 18 декабря в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Путь Аргентины

Аргентина начала путь к финальному матчу с неожиданного поражения от Саудовской Аравии (1:2). «Бело-голубые» открыли счет с пенальти, забили три гола, но их отменили из-за оффсайда, и пропустили два.

Затем «Альбиселесте» уверенно обыграли сборные Мексики (2:0) и Польши (2:0) и даже вышли в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 Аргентина победила Австралию (2:1), в 1/4 только в серии послематчевых пенальти одолела Нидерланды (2:2, 4:3), но легко в полуфинале разгромила Хорватию (3:0) .

Месси забил пять мячей в шести матчах и отдал несколько голевых передач. Лео уже стал самым ценным игроком турнира — от его движений и результативных действий напрямую зависел успех Аргентины.

Путь Франции

Действующие чемпионы мира в первом матче разгромили Австралию (4:1), затем победили Данию (2:1), но проиграли Тунису (0:1). Поражение не повлияло на их положение в турнирной таблице.

В 1/8 финала Франция уверенно победила сборную Польши (3:1), в четвертьфинале в сложном матче обыграла Англию (2:1), а в полуфинале оказалась сильнее марокканцев (2:0).

Килиан Мбаппе, как и Месси, отметился пятью забитыми мячам. У него семь результативных действий против восьми у аргентинца.

Прогнозы экспертов

«"Альбиселесте" более организованы и практически монолитны в обороне, чего не скажешь о французах, которые в шести матчах лишь один раз смогли остаться сухими. Не исключаю, что дело может дойти до дополнительного времени и серии пенальти, но я считаю, что третий свой титул добудет именно южноамериканская команда», — сказал бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко изданию «ВсеПроСпорт».

По мнению экс-игрока «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова, аргентинцы «хитры, умелы, сверхмотивированы», а французам может помочь «быстрый шальной гол, который заставит южноамериканцев нервничать и ошибаться». «Но если игру поведет Аргентина, золото будет у нее», — цитирует футболиста «Рейтинг Букмекеров».

Франция побеждала на ЧМ в 1998 и 2018 годах. Аргентина завоевывала золото в 1978 и 1986 годах.

«Как я вижу финал Аргентина — Франция? Это не только противостояние стран, но и противостояние Месси и Мбаппе. Месси первые игры ходил практически пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии. Тогда мы увидели Месси времен "Барселоны".

На стороне сборной Франции есть Килиан Мбаппе, который обладает всем: силой, скоростью и целями. Я ожидаю захватывающий финал с несколькими голами и не исключаю, что все решится в дополнительное время или в серии пенальти», — высказался бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью Marca.

Прогнозы букмекеров

На победу Франции в основное время можно поставить за 2.80, вероятность победы составляет 35%. Успех Аргентины оценивается коэффициентом 2.90 (34% вероятности).

Несмотря на равенство коэффициентов на победу в основное время, Франция немного опережает Аргентину с учетом дополнительного времени и серии пенальти: на чемпионство «Трехцветных» можно поставить за 1.93, на «Альбиселесте» — за 1.97.

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight назвал фаворитом предстоящей игры Аргентину — ее шансы на успех оцениваются в 53%. Вероятность победы французов — 47%.