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Легендарный Зидан стал главным тренером Франции по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Зинедин Зидан
Фото: Hadi Abyar / CC BY 4.0

Чемпион мира и Европы по футболу Зинедин Зидан назначен главным тренером сборной Франции, сообщила пресс-служба национальной Федерации футбола.

Контракт с Зиданом заключен на четыре года. Он официально приступит к работе 1 августа. Первый матч под началом Зидана сборная Франции проведет 25 сентября, когда встретится с Турцией в рамках Лиги наций УЕФА.

Новому тренеру предстоит подготовить команду к отборочному циклу Евро-2028, Лиге наций сезона 2028/2029 годов, а также вывести ее на чемпионат мира 2030 года.

«Я часто говорил: нет ничего важнее сборной Франции. Поэтому для меня огромная радость — и, безусловно, предмет большой гордости — стать главным тренером этой команды», — заявил Зидан.

Зидан после завершения карьеры полевого игрока в разные годы возглавлял «Реал Мадрид» и стал первым тренером, при котором клуб три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, «Реал» при легендарном наставнике побеждал в чемпионате Испании, завоевывал Суперкубки страны и УЕФА. Последние пять лет Зидан не работал тренером.

До этого сборную Франции на протяжении 14 лет тренировал Дидье Дешам. Под его руководством команда одержала победу на чемпионате мира 2018 года в России, завоевала серебряные медали на европейском и мировом первенствах 2016 и 2022 годов, а также стала чемпионом Лиги наций в 2021 году.

На ЧМ-2026 сборная Франции уступила в полуфинале Испании, а в матче за третье место — Англии.

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