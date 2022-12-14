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Канада разрешила однополые дуэты в фигурном катании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила однополым дуэтам участвовать в соревнованиях в парном катании и танцах на льду, сообщается на сайте организации.

Федерация изменила в правилах определение «дуэт». Ранее он состоял из одного мужчины и одной женщины, теперь — «из двух фигуристов».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «поднимаемый партнер» и «поднимающий партнер» или «ведомый» и «ведущий» для дифференциации каждого спортсмена.

«Это изменение во многом подтолкнет спорт вперед благодаря созданию новых интересных программ спортсменов, которые теперь могут выступать вместе», — заявил трехкратный олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Мойр.

Изменения касаются только внутренних канадских соревнований. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) будут проходить по общепринятым правилам.

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