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Федеральные власти поддержат разработчиков видеоигр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Правительство планирует в феврале 2023 года подготовить федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр, в том числе стартапов.

Пока окончательного решения о формировании нового федерального проекта нет, но меры поддержки прорабатываются, уточнил «Коммерсанту» представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Грантовой поддержкой патриотических видеоигр уже занимается АНО «Институт развития интернета». Организация поддержала, например, разработку игры о Смутном времени.

Для восстановления и последующего развития рынка разработки игр в России студиям требуется ряд денежных и нефинансовых мер поддержки, отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Например, освобождение от уплаты НДС на локальном рынке, отмена валютного контроля, а также «формирование культуры потребления видеоигр в России».

«Были бы полезны налоговые льготы и механизмы субсидирования и грантового финансирования, которые позволят вырастить в стране новые игровые студии», — топ-менеджер одной из российских студий—разработчиков игр.

По его словам, распределением грантов должен заниматься компетентный экспертный совет из участников рынка, а не чиновники, «которые сами никогда не играли в игры».

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Игры #ММО #Экшены
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