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Авторы игры «Смута» показали наработки

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирская студия Cyberia Nova (бывшая Cyberia Limited), получившая от государства 260 миллионов рублей на создание игры о Смутном времени, открыла сайт и показала наработки к исторической Action-RPG.

Cyberia Nova представила изображения с моделями персонажей и оружия из «Смуты», несколько концепт-артов и обоев для рабочего стола, а также короткое видео с демонстрацией анимации героев.

«Главный герой этого приключения, боярин Юрий Милославскии, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени», — говорится на сайте компании.

Литературной основой стал приключенческий роман Михаила Загоскина «Юрии Милославскии, или Русские в 1612 году».

АНО «Институт развития интернета» выделила новосибирской студии Cyberia Limited грант на разработку игры о Смутном времени. По данным «Коммерсанта», речь идет о 260 миллионов долларов. Проект должен быть реализован к 2024 году. Через некоторое время пользователи и СМИ заметили, что сайт Cyberia Limited неожиданно перестал работать, а группа в VK внезапно стала частной. Представители компании объяснили это ребрендингом.

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