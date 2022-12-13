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Спрос на красную икру вырос на 20%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на красную икру в России подскочил на 20% в последние недели по сравнению с прошлым годом, в Новосибирске к Новому году спрос на икру вырос в 2,6 раз.

«В конце октября отпускные цены поставщиков на икру лососевых рыб выросли примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом, это произошло из-за сокращения производства и подорожания кормов во II квартале», — сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

В ассоциации производителей «Руспродсоюз» добавили, что стоимость красной икры в рознице составляет 5,6 тысячи рубля за килограмм, годом ранее цена находилась на уровне 5,1 тысячи рублей.

#Еда
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Стоимость красной икры в магазинах Новосибирска составляет от 500 до 900 рублей за 100 граммов. В среднем икра горбуши стоит 883 рубля за 100 граммов, лосося — 600 рублей, нерки — 867 рублей, сообщает пресс-служба Сбермаркета.

Икра лососевая зернистая в зеленой жестяной баночке в гипермаркете «Лента» сейчас стоит 399 рублей за 90 граммов, а 140 граммов — 749 рублей.

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Экономика #Торговля #Новосибирск
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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?