Спрос на красную икру вырос на 20%

Спрос на красную икру в России подскочил на 20% в последние недели по сравнению с прошлым годом, в Новосибирске к Новому году спрос на икру вырос в 2,6 раз.

«В конце октября отпускные цены поставщиков на икру лососевых рыб выросли примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом, это произошло из-за сокращения производства и подорожания кормов во II квартале», — сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

В ассоциации производителей «Руспродсоюз» добавили, что стоимость красной икры в рознице составляет 5,6 тысячи рубля за килограмм, годом ранее цена находилась на уровне 5,1 тысячи рублей.

#Еда Шесть лососевых: как выбрать красную икру

Стоимость красной икры в магазинах Новосибирска составляет от 500 до 900 рублей за 100 граммов. В среднем икра горбуши стоит 883 рубля за 100 граммов, лосося — 600 рублей, нерки — 867 рублей, сообщает пресс-служба Сбермаркета.

Икра лососевая зернистая в зеленой жестяной баночке в гипермаркете «Лента» сейчас стоит 399 рублей за 90 граммов, а 140 граммов — 749 рублей.