Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру

Лосось — не рыба, а свежей икры горбуши в декабре не бывает. Мифов и предрассудков о красной икре достаточно. Тем не менее, на новогодний стол можно поставить достойное лакомство, если точно знать, какой бывает икра и на что обращать внимание при выборе.

Лосось бывает разным

Покупатель часто видит на этикетке с красной икрой надпись «икра лососевых» и ошибочно думает, что лосось — рыба. Но это собирательное название семейства красных рыб: кета, горбуша, кижуч, нерка, форель, чавыча.

Горбуша

Ее икру можно назвать «классической». Она обладает нежным вкусом, со сливочным оттенком. Цвет икринок — ярко-оранжевый, диаметр — от 3 до 5 миллиметров.

«Оболочка икринок недостаточно прочная, поэтому, когда икру перемешивают, некоторые икринки лопаются, образовывая джус (икорный сок). Горбуша является одной из самых плодовитых рыб в своем семействе, поэтому чаще всего используется производителями икры. По своим питательным свойствам занимает второе место и уступает только икре кижуча», — сообщило Роскачество.

А еще икра горбуши не может быть свежей в декабре. «Часто сталкиваемся с тем, что покупатели требуют свежую икру горбуши на новогодний стол. Так не бывает. Эта рыба нереститься с июля по август, на Курилах — в сентябре», — объяснил один из производителей икры Александр Косачев.

Кижуч

Икринки у кижуча чуть меньше, чем у горбуши. Их диаметр колеблется в пределах 3-4 миллиметров. Насыщенно красного-цвета, реже бордового оттенка. У икры кижуча есть характерный горьковатый привкус, но ценят ее не за вкус. Это продукт занимает первое место по питательным свойствам среди других видов икры.

Нерестится кижуч в сентябре. Считается ценной рыбой и добывается не в таких масштабах, как горбуша. Поэтому ирка этой рыбы редкий и дорогой гость на прилавках.

Кета

Икра кеты крупная до 5-6 миллиметров. Цвет оранжевый, вкус сливочный, нежный, почти без характерной для другой икры горчинки. На икринках хорошо различимо жировое пятнышко-зародыш. Оно темнее самой икры. При превосходных вкусовых качествах некоторые не любят икру кеты — у нее довольно плотная оболочка, которая не позволяет доиться эффекта тающего во рту деликатеса.

Нерест кеты начинается в реках северного Приморья в августе, а массовый заход на нерест — во второй половине сентября-октября. Так что свежей икры кеты к Новому году также ждать не приходится.

Нерка

Водится в основном возле американского побережья, для России не самая распространенная рыба. Нерестится нерка в конце мая и в июне. Икринки отличаются ярко-красным цветом, они мелкие — 3, реже 4 миллиметра. Но реализация икры нерки в России запрещена, предупредили в Росстандарте.

«Если вам пытаются ее продать, скорее всего, речь идет о банальном мошенничестве», — отметил специалист Росстандарта Евгений Ковалев.

Форель

У форели самая мелкая икра. Ее диаметр 2-3 миллиметра. Цвет чаще всего желтый, реже встречается красный. Это продукт на любителя, обладает яркой горчинкой и рыбным послевкусием.

Для бутербродов ее выбирают редко, но в качестве украшения на канапе или к салату она подойдет прекрасно. Ее икринки липкие и достаточно соленые.

Чавыча

Или королевский лосось. Вылов чавычи ограничен, даже мясо этой рыбы считается деликатесным, а икра тем более. У этой рыбы самые крупные икринки — их диаметр достигает 6-7 миллиметров. Цвет ярко-красный. Вкус тонкий, нежный, с легкой горчинкой. Нерестится рыба в мае-июне.

Как выбрать икру в банке

При покупке икры необходимо обращать внимание на дату производства. Хорошие вкусовые качества будут у икры, произведенной сразу после вылова рыбы. Икру с маркировкой «ГОСТ» производят на местах вылова.

Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста, скорее всего, продукт приготовлен из замороженных ястыков (прочная пленка с икрой). Ястыки перевозят, размораживают, извлекают искру, засаливают и фасуют. Замороженная, а затем переработанная икра теряет и во вкусовых качествах, и в полезных свойства.

Покупая икру в жестяной банке необходимо изучить этикетку. На ней должно быть указано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки.

«Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Надпись должна быть выбита изнутри», — прокомментировала представитель пресс-службы Роспотребнадзора по Бурятии.

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Нельзя приобретать икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли как консервант, но с 2008 года она запрещена в России. При разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.

Как выбрать икру на развес

Икру в стеклянной банке или на развес также можно проверить. Продавец по требованию обязан показать покупателю документы, где будет указана дата изготовления, название рыбы и использующиеся при засолке добавки.

Икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера. При переворачивании банки икра не должна моментально начинать ползти по стенкам, максимум несколько икринок могут упасть на крышку. Слишком жидкая икра, в которой много джуса, сразу же сползет на крышку.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки «сдувшиеся», вероятно, ее уже размораживали.