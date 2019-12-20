Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус

Мандарины в декабре скупают и съедают сотнями тонн. Оранжевые фрукты везут в Россию из десятка стран. Какие существуют сорта мандаринов, так ли плохи «китайские», как выбрать самые сладкие плоды и сколько можно съесть в день?

Китайцы, вопреки распространенному мнению, мандарины не «подделывают». Китай — родина этого фрукта (в азиатской рукописи 1178 года описано 27 лучших выведенных сортов апельсинов и мандаринов). Там же зародилась традиция дарить эти солнечные фрукты на Новый год. По-китайски «пара мандаринов» созвучно слову «золото», и ассоциируется с пожеланием богатства.

В России этот фрукт стал символом Нового года в советские времена, так как появлялся в магазинах обычно в конце декабря. Тогда чаще всего привозили абхазские мандарины, но теперь из-за упадка сельского хозяйства и отсутствия защиты от вредителей абхазских цитрусовых очень мало.

Сейчас оранжевый символ Нового года везут в основном из Китая, Турции, Марокко, Пакистана, Гондураса, ЮАР, Аргентины, Египта, Перу, Израиля, Уругвая.

Какой сорт мандаринов лучший?

На латыни мандарин называется Citrus reticulatus, то есть «сетчатый», поэтому его видовым признаком, отличающим от других цитрусовых, будет сеточка из белых нитей на дольках.

«Цитрусовые практически все гибриды с гидридами, до конца не ясно, кто из них изначально был, а кого наскрещивали», — прокомментировала Sibnet.ru инженер группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна ботсада СО РАН Вероника Ермакова.

По словам эксперта, на полках, например, новосибирских магазинов чистых мандаринов мало, почти все — гибриды. «Мандарины постоянно скрещивают, чтобы добиться более сладкого вкуса. Лидером в их селекции является Китай. Это могут быть каламондины (гибрид с кумкватом), клементины, танжерины, но в магазине для понятности их называют мандаринами, потому что потребителю — что не апельсин, то мандарин», — сказала собеседница.

Клементин — гибрид мандарина с апельсином-корольком, который вывел в 1902 году священник Клеман Родье. Он не такой оранжевых, мякоть ближе к апельсиновому цвету. Клементин чаще всего поставляют из Испании, Марокко, Алжира. Часто именно эти фрукты имеют черную наклейку Марокко, которая для многих является знаком качества мандаринов. В реальности это обозначает только страну происхождения фрукта.

Танжерин — по сути разновидность мандарина из Танжера (местечко в Марокко). Хотя этот цитрус активно выращивают в Китае. Это сладкие плоды с легко снимающейся кожицей.

Ермакова, как один из классических сортов мандаринов, рекомендует «уншиу». У него хорошо отходит шкурка, по форме он приплюснутый, немного бугристый. Имеет сладкий вкус, сочную и мясистую мякоть. В нем нет косточек.

Как выбирать мандарины?

В магазинах чаще всего не указываются сорта мандаринов, не всегда можно узнать и страну происхождения. Например, в одном новосибирском супермаркете удалось купить четыре вида: мандарины с веточками и без, «беби Китай» и клементины с наклейкой «Марокко».

Самыми сладкими оказались просто мандарины, по виду похожие на сорт «уншиу» или танжерины. Они легко чистились. Плоды с веточками были более водянистыми и безвкусными. Хуже всего чистились «беби», они же обладали оказались самыми кислыми. Клементины были похожи на маленькие апельсины, но более тонким вкусом — и не кислым, и не сладким.

Поскольку выяснить сорта в торговых точках невозможно, эксперты советуют выбирать фрукты, ориентируясь на личные предпочтения, и не опасаться никаких «китайских гибридов», поскольку мандарин — так или иначе гибрид.

Специалисты Роскачества советуют не брать «пухлые» плоды, у которых под кожей много воздуха. Они легко чистятся, но могут быть перезревшими или залежалыми. Зеленые веточки мандаринов — не признак свежести плодов, а скорее, маркетинговый ход — на самом деле листики могут быть зелеными очень долго.

Сколько можно съесть мандаринов?

Мандарин не только вкусный, но и полезный. Этот фрукт содержит вещества типа салицилатов, похожие по действию на аспирин. Они способствуют уменьшению тромбообразований, например, в капиллярах головного мозга. Также в мандарине содержится растительная клетчатка, что положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

«Средняя суточная доза — четыре штуки. Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», — сказала РИА Новости врач-диетолог Центра питания и биотехнологии Тамара Прунцева.

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Другие врачи не ограничивают потребление цитрусов так строго, но и килограммами есть не советуют. Поскольку избыток полезных веществ может привести к обратному эффекту. Расширенные капилляры могут вызвать покраснение кожи. Кроме этого, попадая на слизистую желудка, кислота может ее раздражать. Из-за этого и появляются высыпания, которые принимают за аллергию.

«На самом деле это не истинная аллергия. Когда реакция зависит от количества съеденного — это не аллергия, а, скорее всего, пищевая непереносимость, протест желудочно-кишечного тракта. И причины этой непереносимости либо скрыты в проблемах с печенью, либо связаны с дисбиозом кишечника (то, что в народе называют дисбактериозом)», — цитирует Роскачество клиническего иммунолога и аллерголога Марину Арьяеву.

Она посоветовала тщательно мыть мандарины перед едой, особенно те, что с веточками и листочками — такие цитрусовые больше других обрабатывают веществами для сохранения товарного вида.