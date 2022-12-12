Нейросеть смогла написать итоговое сочинение и получить допуск к ЕГЭ

Учитель провел опыт по использованию нейросетей в качестве шпаргалок для школьников. Оказалось, что GPT-3 способна написать итоговое сочинение по русскому языку и получить допуск к ЕГЭ.

Учитель Лицея НИУ ВШЭ Михаил Павловец опубликовал в журнале «Вести образования» исследование возможности использования нейросети GPT-3. К нему он приложил текст сочинения из 358 слов, способного пройти как итоговое для допуска к ЕГЭ.

«Учителя-словесники — конечно, поморщатся от пары повторов или речевых небрежностей, но в целом признают: сочинение зачетное. В том смысле, что оно соответствует всем критериям ФИПИ: больше 350 слов, высказан тезис, развернут, подкреплен тремя аргументами, один из которых — "литературный аргумент", есть выводы», — написал Павловец.

Он отметил, что на генерацию сочинения в GPT-3 у него ушло всего пара минут, а при переводе с английского «Яндекс.Переводчиком» Павловец намеренно отказался от редактирования.

Павловец считает, что наличие подобных нейросетей должно привести к тому, чтобы Минпросвещения пересмотрело требования к итоговому сочинению, сделать его обоснованным и не вынуждать школьников писать шаблонные работы, посильные нейросети.

Нейросеть показала облик Москвы 2122 года

GPT-3 — крупнейшая модель искусственного интеллекта, направленная на обработку естественного языка. У нейросети можно «заказать» текст, соответствующий заданным параметрам, и получить результат в течение пары минут.