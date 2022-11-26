НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Нейросеть показала облик Москвы 2122 года

Источник:
Sibnet.ru
378 2
Фото: © mtmuseum.com/moscow-city

Нейросеть сгенерировала изображения Москвы в 2122 году, серия картин опубликована на сайте музей транспорта столицы.

Искусственный интеллект представил, как будет выглядеть через сто лет деловой район Москва-Сити. Нейросеть посчитала, что автомобильные дороги практически исчезнут, так как машины выйдут из моды.

Вместо дорог московские пространства получат пешеходные и рекреационные зоны. При этом необходимые магистрали останутся, однако их переместят под землю.

Весь город будет пронизан древовидной, фрактальной транспортной подземной сетью, подражающей природе: по ней будут двигаться энергия, материалы, вода, отходы, информация и люди, отмечается в публикации.

Московское метро перестанет увеличиваться вширь и начнет расти ввысь. Нейросеть полагает, что пассажиры метрополитена в будущем начнут пользоваться космическими лифтами.

Еще по теме
Роскачество предупредило об аферистах, подключающих к WPA5
Китай ввел обязательную модерацию комментариев к новостям в соцсетях
Нейросеть‑художник от «Сбера» получила обновление
«Яндекс» запустил детские аккаунты
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
2823
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
5066
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
9879
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
15560
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
13414
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
5641
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4910
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
11188
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
19008
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
17527
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Мощный ракетный удар обесточил Украину
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

в сентябре тоже так говорил. и глаза были честные-честные

krasprol

Опрос проводился на территории Кремля.

Siberian sinner

Айнзатцгруппы в действии. Где обожатели хохлов с Сибнета?

Starbit

Где то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...