Нейросеть показала облик Москвы 2122 года

Нейросеть сгенерировала изображения Москвы в 2122 году, серия картин опубликована на сайте музей транспорта столицы.

Искусственный интеллект представил, как будет выглядеть через сто лет деловой район Москва-Сити. Нейросеть посчитала, что автомобильные дороги практически исчезнут, так как машины выйдут из моды.

Вместо дорог московские пространства получат пешеходные и рекреационные зоны. При этом необходимые магистрали останутся, однако их переместят под землю.

Весь город будет пронизан древовидной, фрактальной транспортной подземной сетью, подражающей природе: по ней будут двигаться энергия, материалы, вода, отходы, информация и люди, отмечается в публикации.

Московское метро перестанет увеличиваться вширь и начнет расти ввысь. Нейросеть полагает, что пассажиры метрополитена в будущем начнут пользоваться космическими лифтами.