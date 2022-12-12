Депутаты предложили ужесточить наказание для иноагентов

Депутаты Госдумы в понедельник, 12 декабря, рассмотрят внесение поправок в Уголовный и Административный кодексы РФ, ужесточающие ответственность за нарушения со стороны иноагентов, сообщил автор инициативы, единоросс Анатолий Выборный.

Инициаторы предлагают закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности. Раньше ответственность за неисполнение требований регулировалась разными статьями кодекса, в зависимости от субъекта — общественное объединение, иностранное СМИ, физическое лицо и так далее.

Статью КоАП дополнят шестью частями: непредставление необходимых сведений о деятельности иноагента, отсутствие информации о статусе, производство и распространение материалов без указания статуса и другие.

Размеры шарфов почти не изменятся. Одно из исключений — ужесточение ответственности для руководителей и учредителей за распространение материалов без указания статуса: штраф за это вырастет с нынешних 5 тысяч до 10–30 тысяч рублей, пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на Выборного.

Поправки внесут и в УК РФ. Из статьи 330.1 УК (злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента) предложили убрать признак «злостности» из-за неоднозначности трактовки. Также в статью внесут дополнение — если иноагент дважды за год привлекали по административной статье, то ему грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

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В отельную часть статьи 300.1 УК РФ авторы инициативы предложили внести ответственность иноагента за «целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности» России, которые могут быть использованы против безопасности страны. Санкция — до пяти лет лишения свободы.