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Депутаты предложили ужесточить наказание для иноагентов

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовный кодекс Российской Федерации
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы в понедельник, 12 декабря, рассмотрят внесение поправок в Уголовный и Административный кодексы РФ, ужесточающие ответственность за нарушения со стороны иноагентов, сообщил автор инициативы, единоросс Анатолий Выборный.

Инициаторы предлагают закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности. Раньше ответственность за неисполнение требований регулировалась разными статьями кодекса, в зависимости от субъекта — общественное объединение, иностранное СМИ, физическое лицо и так далее.

Статью КоАП дополнят шестью частями: непредставление необходимых сведений о деятельности иноагента, отсутствие информации о статусе, производство и распространение материалов без указания статуса и другие.

Размеры шарфов почти не изменятся. Одно из исключений — ужесточение ответственности для руководителей и учредителей за распространение материалов без указания статуса: штраф за это вырастет с нынешних 5 тысяч до 10–30 тысяч рублей, пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на Выборного.

Поправки внесут и в УК РФ. Из статьи 330.1 УК (злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента) предложили убрать признак «злостности» из-за неоднозначности трактовки. Также в статью внесут дополнение — если иноагент дважды за год привлекали по административной статье, то ему грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы.

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В отельную часть статьи 300.1 УК РФ авторы инициативы предложили внести ответственность иноагента за «целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности» России, которые могут быть использованы против безопасности страны. Санкция — до пяти лет лишения свободы.

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Жизнь #Законы #Россия
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