Депутаты единогласно запретили ЛГБТ‑пропаганду

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в четверг единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних.
«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — говорил ранее Вячеслав Володин.
«Это первый шаг по выходу России из ценностного ряда, который был нам навязан 30 лет назад», — заявил перед началом заседания депутат Петр Толстой.
Документ расширяет перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол.
На платных ресурсах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически сделать невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено.
Также законопроектом расширяются требования к рекламе, которая не должна демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение.
Наказание за ЛГБТ-пропаганду
За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить
- для граждан — штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей,
- для должностных лиц — штраф от 100 тысяч до 800 тысяч,
- для юрлиц — штраф от 800 тысяч до 5 миллионов или приостановление деятельности до 90 суток.
За нарушение запрета пропаганды педофилии накажут
- граждан — штрафом от 200 тысяч до 800 тысяч рублей,
- должностных лиц — штрафом от 400 тысяч до 2 миллионов рублей,
- юрлиц — штрафом от 1 миллиона до 10 миллионов рублей или приостановлением деятельности до 90 суток.
За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у них желание сменить пол штраф составит
- от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан,
- от 100 тысяч до 400 тысяч для должностных лиц,
- от 800 тысяч до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.
За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.