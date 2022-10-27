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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутаты единогласно запретили ЛГБТ‑пропаганду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в четверг единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних.

«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — говорил ранее Вячеслав Володин.

«Это первый шаг по выходу России из ценностного ряда, который был нам навязан 30 лет назад», — заявил перед началом заседания депутат Петр Толстой.

Документ расширяет перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол.

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На платных ресурсах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически сделать невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено.

Также законопроектом расширяются требования к рекламе, которая не должна демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

Наказание за ЛГБТ-пропаганду

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить

  • для граждан — штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — штраф от 100 тысяч до 800 тысяч,
  • для юрлиц — штраф от 800 тысяч до 5 миллионов или приостановление деятельности до 90 суток.

За нарушение запрета пропаганды педофилии накажут

  • граждан — штрафом от 200 тысяч до 800 тысяч рублей,
  • должностных лиц — штрафом от 400 тысяч до 2 миллионов рублей,
  • юрлиц — штрафом от 1 миллиона до 10 миллионов рублей или приостановлением деятельности до 90 суток.

За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у них желание сменить пол штраф составит

  • от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан,
  • от 100 тысяч до 400 тысяч для должностных лиц,
  • от 800 тысяч до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации. 

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Политика #Россия #Законы
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