Названа лучшая игра года по версии The Game Awards 2022

Обладателем самой престижной номинации «Лучшая игра года» на церемонии The Game Awards 2022 стала Elden Ring.

Elden Ring также победил в номинациях «Лучшая игровая режиссура», «Лучшая ролевая игра» и «Лучший арт-дирекшен». В создании ролевого боевика принимали участие знаменитый геймдизайнер Хидэтака Миядзаки и писатель Джордж Мартин.

Главным конкурентом игры стал приключенческий боевик God of War: Ragnarok, который удостоился наград за лучшее повествование, музыку, инновации, звуковые эффекты и актерскую игру.

Игра про кота в фантастическом сеттинге Stray стала лучшей в двух номинациях: «Лучший инди-проект» и «Лучший дебютный инди-проект». Лучшей киберспортивной игрой в этом году признали Valorant.