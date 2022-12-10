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Названа лучшая игра года по версии The Game Awards 2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Simon Savarin / Public Domain Mark

Обладателем самой престижной номинации «Лучшая игра года» на церемонии The Game Awards 2022 стала Elden Ring.

Elden Ring также победил в номинациях «Лучшая игровая режиссура», «Лучшая ролевая игра» и «Лучший арт-дирекшен». В создании ролевого боевика принимали участие знаменитый геймдизайнер Хидэтака Миядзаки и писатель Джордж Мартин.

Главным конкурентом игры стал приключенческий боевик God of War: Ragnarok, который удостоился наград за лучшее повествование, музыку, инновации, звуковые эффекты и актерскую игру.

Игра про кота в фантастическом сеттинге Stray стала лучшей в двух номинациях: «Лучший инди-проект» и «Лучший дебютный инди-проект». Лучшей киберспортивной игрой в этом году признали Valorant.

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Игры #Экшены
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