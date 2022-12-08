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Роскосмос разработает космический двигатель на воде

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Роскосмос силами ОКБ «Факел» приступил к разработке космического двигателя, в котором в качестве рабочего тела будет использоваться вода.

Такой двигатель будет разлагать воду на кислород и водород, после чего использовать полученные газы для своей работы, пояснил директор предприятия-разработчика Геннадий Абраменков.

По его словам, пока предприятие находится в начале разработки. Конструкторы ищут эффективное решение по электролизеру, который позволит производить операции разложения воды прямо на орбите.

Отмечается, что такие двигатели будут более экологичными и дешевыми, их преимуществом станет доступность рабочего тела. Двигатели на воде могут быть использованы для ориентации и коррекции орбиты космических аппаратов.

Тема: Человек и космос
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Наука #Космос
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