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Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему

Источник:
Spaceexplored
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Фото: © NASA

Загадочный астероид Оумуамуа покидает Солнечную систему — он уже пересек орбиту Плутона и удаляется от Земли со скоростью 87 километров в секунду. Космический объект пробыл в пределах нашей звездной системы около пяти лет, вызвав настоящий переполох ученых.

Оумуамуа — первый так называемый межзвездный скиталец, зарегистрированный астрономами. Он имеет вытянутую сигарообразную форму с длиной около 200 метров, а характеристики его движения заставили исследователей предположить, что Оумуамуа — корабль пришельцев.

В частности, при приближении к Солнцу ускорение Оумуамуа оказалось выше, чем это было обусловлено гравитационным влиянием звезды. Ученые посчитали, что такая особенность может указывать на наличие двигателей на космическом объекте.

Одна из теорий, которая объясняет аномалию — наличие выбросов газа из-за нагрева. Но наблюдение за Оумуамуа не подтвердило наличие газового хвоста. С учетом того, что объект уже удалился на огромное расстояние, эту загадку вряд ли удастся разрешить.

Оумуамуа был открыт астрономами в октябре 2017 года, когда находился на расстоянии, в 85 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. По оценкам ученых, возраст объекта исчисляется миллиардами лет.

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pepelmetal

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