Эксперт предостерег от использования смартфонов во время зарядки

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков порекомендовал не использовать смартфоны во время зарядки из-за порчи аккумулятора и вероятности его взрыва.

«Разовое использование, чтобы найти какую-либо информацию, ни к чему плохому не приведет. Но если вы будете оставлять смартфон включенным, но пользоваться им в режиме зарядки какими-то ресурсоемкими приложениями, то тогда получится, что с одной стороны идет заряд, а с другой — разряд», — сообщил Кусков агентству «Прайм».

Кусков отметил, что это приводит к перегреву аккумулятора и снижению его жизненного цикла. Он предупредил и о том, что были случаи, хоть и малочисленные, когда устройства взрывались во время зарядки и предостерег от лишнего риска.

Негативно сказывается и зарядка в плотном чехле, аккумулятор в таких условиях перегревается еще сильнее и риски его порчи увеличиваются.

Использовать ресурсоемкие приложения, совершать длительные звонки и долго работать Кусков порекомендовал вне режима зарядки. В таком случае риски его порчи и вреда для пользователя минимальны.