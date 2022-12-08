НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Эксперт предостерег от использования смартфонов во время зарядки

Источник:
Sibnet.ru
160 1
Смартфон на зарядке
Фото: © Lasse Jensen / Unsplash License

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков порекомендовал не использовать смартфоны во время зарядки из-за порчи аккумулятора и вероятности его взрыва.

«Разовое использование, чтобы найти какую-либо информацию, ни к чему плохому не приведет. Но если вы будете оставлять смартфон включенным, но пользоваться им в режиме зарядки какими-то ресурсоемкими приложениями, то тогда получится, что с одной стороны идет заряд, а с другой — разряд», — сообщил Кусков агентству «Прайм».

Кусков отметил, что это приводит к перегреву аккумулятора и снижению его жизненного цикла. Он предупредил и о том, что были случаи, хоть и малочисленные, когда устройства взрывались во время зарядки и предостерег от лишнего риска.

Негативно сказывается и зарядка в плотном чехле, аккумулятор в таких условиях перегревается еще сильнее и риски его порчи увеличиваются. 

Использовать ресурсоемкие приложения, совершать длительные звонки и долго работать Кусков порекомендовал вне режима зарядки. В таком случае риски его порчи и вреда для пользователя минимальны.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Смартфоны Samsung будут считывать отпечатки нескольких пальцев экраном
Tele2 начал выкупать подержанную технику
Xiaomi 13 получит лучший экран Samsung
Смартфоны Samsung получат тройной сканер отпечатков пальцев
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
1015
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
4449
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
6016
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
10864
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
16536
3
Как выбрать
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
06.12.22, 21:56
1142
2
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
2165
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
21859
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
6656
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5630
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Российские войска перешли в наступление
Геймерам предложили заработать на сдаче в аренду своих ПК
Вышла игра The Callisto Protocol
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!