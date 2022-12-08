Путин пообещал допвыплаты медикам первичного звена с января

Дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей будут назначены медикам первичного звена и системы скорой медицинской помощи с 1 января 2023 года, заявил президент России Владимир Путин.

«С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи, — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет», — сказал Путин.

Путин поручил правительству организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты стали начислять прямо с 1 января 2023 года .

«Если потребуется какое-то время для бюрократических решений, то, может быть, с 1 января они не успеют это сделать: сегодня уже почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», — уточнил президент.