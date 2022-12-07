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Российские войска перешли в наступление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростех»

Российские войска заняли выгодные рубежи в ходе наступления на красно-лиманском направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе традиционного брифинга.

По его словам, огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль. При этом на купянском направлении пресечены попытки атаковать позиции российских войск.

Силами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем там были нанесены упреждающие удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

В результате было уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

На донецком направлении были сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

Украинские войска были отброшены на исходные позиции на южно-донецком направлении. Там потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

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