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Дава удивил участников «Наследников и самозванцев» предательством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр со съемок шоу «Наследники и самозванцы»

Участники шоу «Наследники и самозванцы» перессорились и устроили настоящий балаган на голосовании из-за заговора блогеров Давы и Наташи Гасанхановой.

В новом выпуске самозванцы (Айза и Максим Траньков) завербовали в свои ряды самого сильного наследника Даву. Наследница Наташа Гасанханова заметила, что поведение Давы изменилась и сообщила об догадках  команде. 

Участники были настроены голосовать против Давы, но блогер схитрил. Он признался Наташи Гасанхановой, что самозванец, предложил выгнать Айзу и пополнить ряды «мафии», чтобы победить в проекте.

На голосовании Дава объявил, что они с Наташей устроили всем проверку, чтобы посмотреть кто поверит, что Дава может быть самозванцем. Эта нечестная игра разозлила всех участников, в особенности Айзу и Олега Верещагина.

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Большинство участников проголосовали против Айзы, давно подозревая, что она самозванка. Но на фоне поступка Давы и Наташи, игроки решили, что даже будучи самозванкой Айза вела более честную игру, чем блогеры. После ухода Айзы Дава и Наташа пытались объясниться перед командой, но никто не стал их слушать.

В анонсе следующего выпуска показали, что самозванцы отказались вербовать кого-либо в свою команду. Также в выпуске Дава покажет свою слабость и расплачется из-за своего поведения.

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