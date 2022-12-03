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США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Secretary of Defense / Attribution License

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, церемония состоялась на заводе корпорации Northrop Grumman в штате Калифорния и транслировалась на сайте компании.

Разработчики отмечают, что это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести на борту обычные боеприпасы, а также ядерное оружие.

B-21 Raider — первый новый американский бомбардировщик больше чем за 30 лет. Он может преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии «стелс».

В самолете используются облачные технологии, которые позволяют создать его «цифрового близнеца» для контроля выполнения боевых задач. Предполагается, что бомбардировщик сыграет важную роль в ядерной триаде США.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

mosquito__2010

Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки