США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, церемония состоялась на заводе корпорации Northrop Grumman в штате Калифорния и транслировалась на сайте компании.

Разработчики отмечают, что это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести на борту обычные боеприпасы, а также ядерное оружие.

B-21 Raider — первый новый американский бомбардировщик больше чем за 30 лет. Он может преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии «стелс».

В самолете используются облачные технологии, которые позволяют создать его «цифрового близнеца» для контроля выполнения боевых задач. Предполагается, что бомбардировщик сыграет важную роль в ядерной триаде США.