WhatsApp внедрит инновационный поиск сообщений

WhatsApp упростит поиск сообщений, внедрив новую функцию Search messages by date. Она позволяет отфильтровать результаты по дате с помощью удобной прокрутки.

Новый способ фильтрации доступен пока небольшому количеству пользователей на iOS в версии WhatsApp 22.24.0.77, сообщает WABetaInfo, обнаруживший опцию. Подобный способ распространения, по мнению портала, говорит о том, что скоро функция появится у всех пользователей платформы.

Новый функционал дает возможность поиска по датам. Результаты теперь не нужно прокручивать в ленте сообщений и достаточно просто отфильтровать с помощью дополнительного меню. Это очень удобно, особенно если известно, когда произошла искомая переписка.