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WhatsApp внедрит инновационный поиск сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp упростит поиск сообщений, внедрив новую функцию Search messages by date. Она позволяет отфильтровать результаты по дате с помощью удобной прокрутки.

Новый способ фильтрации доступен пока небольшому количеству пользователей на iOS в версии WhatsApp 22.24.0.77, сообщает WABetaInfo, обнаруживший опцию. Подобный способ распространения, по мнению портала, говорит о том, что скоро функция появится у всех пользователей платформы.

Фото: © WABetaInfo

Новый функционал дает возможность поиска по датам. Результаты теперь не нужно прокручивать в ленте сообщений и достаточно просто отфильтровать с помощью дополнительного меню. Это очень удобно, особенно если известно, когда произошла искомая переписка.

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Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

mosquito__2010

Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки