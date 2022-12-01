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Лавров заявил, что Россия и Запад не восстановят прежние отношения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МИД РФ

Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ясно лишь то, что если и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет»,— сказал Лавров на пресс-конференции.

Лавров дополнил, что действия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и стран Запада ставят вопросы о будущем России в ОБСЕ.

«И когда, и если Запад поймет, что лучше соседствовать на основе каких-то взаимосогласованных основ, мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия»,— сказал он.

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Топ комментариев

GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Danilon

С безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.