«Яндекс» назвал самые популярные песни 2022 года

Музыкальный сервис «Яндекс. Музыка» собрал топ-100 самых прослушиваемых песен пользователей в 2022 году. Лидерство заняли песни Анны Асти.

Три песни Asti возглавили топ-100 самых прослушиваемых композиций 2022 года. Это «Гармония», которая была выпущена еще в дуэте Artik&Asti, сольный трек «По барам» и «Хобби», которую Анна Асти спела с Филиппом Киркоровым.

Четвертую строчку заняла песня «Как ты там» исполнителя Kamazz, на пятом месте песня Asti «Феникс».

В десятку самых популярных треков 2022 года попали «Belly Dancer» (Imanbek, BYOR), «Пташка» (Моя Мишель, Dose), «Титры» (Jony), «Плакала» (Леша Свик) и «Простыни» (Kalvados).

В сотню попали по несколько композиций Егора Крида, NЮ, Люси Чеботиной, Mary Gu. Но лидером по числу треков в топе оказалась Анна Асти, всего в топ-100 вошло восемь ее песен.