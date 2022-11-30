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Нарышкин обсудил с директором ЦРУ применение ядерного оружия

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе переговоров с главой ЦРУ Уильямом Бернсом 14 ноября в Анкаре обсуждали вопросы ядерной безопасности и ситуацию на Украине.

По словам Нарышкина, одним из наиболее часто употребляемых в ходе встречи с директором ЦРУ слов была «Украина», а также «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность» и «киевский режим».

Российский чиновник также подтвердил информацию временной поверенной в делах США в Москве Элизабет Руд о том, что между российскими и американскими спецслужбами существует канал для обсуждения вопросов ядерной безопасности.

Ранее официальный Вашингтон заявлял, что главной темой переговоров 14 ноября было не урегулирование конфликта вокруг Украины, а снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными.

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Политика #Мир
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