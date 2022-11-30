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Генсек НАТО обвинил Россию в использовании зимы как оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Россия использует зиму в качестве оружия против Украины в ходе специальной военной операции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс доставил генераторы, чтобы украинцы смогли пережить холода, сообщил генсек НАТО. Их количество он не уточнил. «Союзники помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — приводит его слова Reuters.

Ранее Столтенберг рассказал об «ужасном начале зимы» для Украины, комментируя участившиеся ракетные обстрелы, из-за возникают проблемы с теплом, светом и продуктами питания.

Генсек НАТО отметил, что и Европа пострадала из-за конфликта на Украине: она переживает период энергокризиса и повышение цен.

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