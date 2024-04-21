Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть уже этим летом, если ситуация на поле боя в ближайшее время не изменится, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

«Дело не только в том, что у украинских сил заканчиваются боеприпасы. Проволочки Запада с отправкой помощи пагубным образом подрывают нечто такое, что обеспечить еще труднее, чем снаряды — боевой дух, необходимый для победы», — считает обозреватель.

По его словам, настроение мрачное, «надломленное беспощадными бомбардировками, нехваткой современного оружия и потерями». «Молодежь больше не выстраивается в очередь добровольцами, как в первые дни конфликта. Потенциальные новобранцы или скрываются от призыва или развлекаются в ночных клубах. Многие вообще бежали из страны», — отмечает Деттмер.

«Из десятков интервью с политическими лидерами, офицерами и простыми гражданами в ходе поездок по стране за последний месяц вырисовывается мрачнейшая картина: Украина постепенно скатывается к катастрофе», — констатирует обозреватель.