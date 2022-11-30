Кадыров объяснил оскорбления со стороны Папы Римского

Папа Римский Франциск стал жертвой западной пропаганды, поэтому и сказал о «жестокости» бурят и чеченцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Франциск ранее в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Как можно определить на поле боя веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?» — задался вопросом в своем телеграм-канале Кадыров.

По его мнению, сам понтифик ответить на это сможет. «Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — полагает глава Чечни.

Он отметил, что религиозной личности мировой величины должно быть стыдно за незнание об отношении мусульман к противнику. «И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», — подчеркнул Кадыров.