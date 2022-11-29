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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы отбили наступление ВСУ на Сватово

Источник:
РИА Новости
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Российские силы отразили атаку украинских подразделений на Сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населенного пункта Сватово. На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки были отражены», — рассказал РИА Новости Марочко.

По его словам, украинские войска, понеся колоссальные потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

При этом на Купянском и Красно-Лиманском направлениях погода и нехватка сил затрудняют эвакуацию раненых ВСУ, добавил Марочко. Из-за этого в рядах противника растет количество санитарных потерь.

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Оборона #Армия #Конфликты
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