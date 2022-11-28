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Евросоюз признал обход санкций уголовным преступлением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Совет Евросоюза включил обход санкций в список уголовных преступлений. В ближайшее время ЕС подготовит определение соответствующих уголовных преступлений и меры наказания за нарушение ограничительных мер.

Отмечается, что реализация беспрецедентных санкций против России требует совместных усилий стран Евросоюза. Новое решение станет важным инструментом, который гарантирует, что любые попытки обойти эти меры будут остановлены.

Еврокомиссия также хочет узаконить конфискацию замороженных российских активов и уже работает над поправками санкционного законодательства. Для этого нарушение санкций могут включить в список преступлений, допускающих изъятие собственности.

Сейчас там значатся коррупция и отмывание денег. Пока норма об обходе санкций есть только у небольшого количества стран-членов ЕС — в частности, у Германии.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Мощная система ПВО для Украины - это просто колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. Это высокие...

c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

sib_man9

кастрюлю поправь и свечку потуши, еще пригодится