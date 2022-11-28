Убивший соперника студент НГТУ заслушал приговор

Студент НГТУ, зарезавший соперника, который встречался с его бывшей девушкой, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

Убийство произошло на улице возле НГТУ в феврале 2021 года. Студент вуза с ножом напал на знакомого, который встречался с его бывшей девушкой.

Молодого человека судили по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступник также должен ответить за смерть девушки, которая добровольно ушла из жизни на фоне стресса, по статье о доведении до самоубийства. Следствие установило, что они встречались два года, при этом парень «систематически жестоко обращался с ней и унижал ее человеческое достоинство».

По этой статье он был оправдан.