Большой адронный коллайдер остановили ради экономии энергии

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) досрочно остановила работу Большого адронного коллайдера. Такое решение принято на фоне резкого подорожания электроэнергии в Европе.

Организация намерена существенно снизить использование Большого адронного коллайдера в 2023 году с целью экономии электроэнергии, пишет РИА Новости. Гигантская установка будет работать на 20% меньше.

Большой адронный коллайдер — ускоритель элементарных частиц, который находится на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера превышает 26 километров.

Установка была создана при участии физиков из многих стран, включая Россию. Ее стоимость составляет порядка 4,4 миллиарда долларов. Специалисты ранее предупреждали, что внезапное выключение ускорители может привести к поломке дорогостоящего оборудования.