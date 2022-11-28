НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Большой адронный коллайдер остановили ради экономии энергии

Источник:
РИА Новости
239 0
Фото: Enfo / CC BY-SA 3.0

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) досрочно остановила работу Большого адронного коллайдера. Такое решение принято на фоне резкого подорожания электроэнергии в Европе.

Организация намерена существенно снизить использование Большого адронного коллайдера в 2023 году с целью экономии электроэнергии, пишет РИА Новости. Гигантская установка будет работать на 20% меньше.

Большой адронный коллайдер — ускоритель элементарных частиц, который находится на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера превышает 26 километров.

Установка была создана при участии физиков из многих стран, включая Россию. Ее стоимость составляет порядка 4,4 миллиарда долларов. Специалисты ранее предупреждали, что внезапное выключение ускорители может привести к поломке дорогостоящего оборудования.

Еще по теме
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США разработали смертельный штамм коронавируса
Оживлен найденный в Сибири доисторический вирус
Страшное явление стало угрозой климату Сибири
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...

c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

mosquito__2010

Мощная система ПВО для Украины - это просто колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. Это высокие...