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Фотограф запечатлел «НЛО» у Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудник «Заповедного Прибайкалья» запечатлел облако необычной формы, напоминающее НЛО. Хотя, по признанию автора снимка, такие объекты нередкие гости у Байкала.

Государственный инспектор Владислав Шалашов сделал снимок облака узнаваемой формы над Тажеранской степью в Прибайкальском национальном парке. Его форма напоминала «летающую тарелку».

«На двух моторах "тарелка" прет! Интересно, что за топливо? Просто коптит что-то сильно», — шутят подписчики в группе заповедника во «ВКонтакте» под постом со снимком.

Облако в виде НЛО
Фото: © «Заповедное Прибайкалье»

По признанию самого автора, подобные формы в небе – не такая уж и редкость; ему доводилось снимать вереницы похожих «НЛО» над островом Ольхон.

Где прячется байкальский Несси?

Один из подписчиков предположил, что инспектору удалось «поймать» в кадр лентикуряное облако, редкое природное явление, когда облака образуются на гребнях воздушных волн и, несмотря на ветер, долго остаются неподвижными.

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