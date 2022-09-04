Легенда о Лох-несском чудовище в Шотландии весьма популярна, но мало кто знает, что в России живет его побратим, а местом обитания он выбрал глубины Байкала. Кто видел байкальского Несси и есть ли доказательства его существования?

Неглубокий Мухорский залив — самое теплое место Байкала. Его прогревает летнее солнце и термальные источники. Побережье — сплошь бухты с желтым песком и невысокими синими сопками вдали. Рай для туристов.

Но у местных залив пользуется недоброй славой. Что-то, затаившееся в глубинах Байкала, заставляет их бросать опасливые взгляды на воду после наступления темноты. А сотни лет назад их далекие предки каждый год отправляли по воде плоты с жертвами.

Таинственный дракон

На протяжении столетий коренные жители этих мест хранили традиции ежегодного кормления таинственного и опасного божества Байкала, живущего в глуби озера.

«Для этого выбирался период новолуния, когда только звезды могли освещать водную поверхность. На плотах раскладывали рыбу и мясо и отправляли их в плавание по Мухорскому заливу», — рассказывает о старинных ритуалах исследователь аномальных и паранормальных явлений Бурятии и Байкала Борис Машкович.

Местные старались не произносить название залива, а смотреть в его сторону запрещалось даже днем. Подходы к месту охранялись — по указанию шаманов валунами было перегорожено ущелье, ведущее к воде.

На вершинах окрестных гор шаманами поддерживались культовые места, предупреждающие людей о входе на запретную территорию. Но кого они опасались?

«Еще на рубеже новой эры китайские путешественники по Байкалу с удивлением описывали местного духа озера-моря в виде гигантского дракона-рыбы. О нем же говорил в XIV веке Рашид ад-Дин, связывая дракона с падающей молнией», — объясняет исследователь в своем блоге.

Буряты именуют этого зверя Лусуд-ханом или Усан-Лобсон-ханом, что в переводе означает «водяной дракон-хозяин».

Якуты унесли с собою с берегов Байкала предания о страшной «гибель-дракон-рыбе с чешуею назад, навыворот». А изображения этого существа встречаются среди наскальных рисунков прибайкальских утесов.

По словам исследователя, если там и живет какой-то крупный хищник, то он выбрал хорошее место — в заливе для него сложились благоприятные условия: большие рыбные запасы, изобилие нерпы, возможные подводные пещеры.

Пропавшие пленные

В конце XVIII второй половине XIX века места возле залива стали обживаться людьми и вскоре там вырос поселок Шара-Тогот. Во времена СССР поселение разрослось. И все было спокойно, пока для работ на местном руднике сюда не привезли японских военнопленных.

В их обязанности, в числе прочих, входила доставка на рудник воды из залива. Ходили за ней и днем, и ночью. Вскоре некоторые из ушедших после захода солнца стали пропадать, а те, кто шел искать исчезнувших, якобы находили на побережье их разорванные тела.

Длина Байкала составляет 636 километров, ширина — от 42 до 82 километров, площадь водной глади — 32 тысячи квадратных километров. Глубина достигает 1642 метра. В озере содержится 20% всей пресной воды на планете.

Ночные походы за водой прекратили, о страшных случаях предпочли забыть. Местные старались не ходить к побережью вечером. Только иногда крестьяне, отправлявшие стада на водопой, могли не досчитаться нескольких крупных животных.

Монстр показывает себя

С годами мистических случаев прибавилось, все чаще люди наблюдали странные явления. Так, во второй половине XX века появилось свидетельство капитана рыболовецкого судна Дмитрия Ведерникова.

Он вспоминал, что во время полного штиля в заливе их судно стало сильно раскачиваться. У экипажа сложилось впечатление, что о киль корабля трется спиной огромное животное. Качка сопровождалась бульканьем и громким шипением.

Кстати, по легендам местных жителей чаще всего ночное всплытие байкальского чудовища сопровождается шипением, переходящим в бульканье.

Другим очевидцам удалось не только услышать «разговор» чудовища, но и увидеть его. Впрочем, близко оно никого не подпускает и сохраняет осторожность.

«Тем, кому довелось издалека разглядеть всплывшее животное, говорили, что оно напоминает огромное шишковатое бревно», — пишет Машкович в книге «Криптиды Бурятии и Байкала».

Говорят очевидцы

Старожилы в Прибайкальском районе Иркутской области и Кабанском районе Бурятии наблюдали выход чудовища из воды. По их словам, оно показывается только рано утром.

Существо обычно описывают, как темное создание, способное выбираться на сушу, его размер может достигать нескольких десятков метров. Ему приписывают нападения на скот, а иногда даже на людей.

Машкович пишет, что в 1980-х годах заслуженный эколог Бурятии Матвей Шаргаев организовал несколько экспедиций по поиску в Байкале неизвестного крупного млекопитающего.

Основанием для экспедиций послужили зафиксированные массовые сообщения от жителей, населяющих берега озера, которые видели огромное животное.

#Гео Кого еще прячет самое глубокое озеро?

Одна из экспедиций конца 1980-х годов проводила эхолокацию дна озера. И аппаратуре удалось зафиксировать разовое перемещение некоего объекта, превышающего 30 метров.

Водолаз Байкальского поисково-спасательного отряда Валерий Черных подтвердил ученым странную встречу в глубине озера. «В начале 1990-х годов при одном из погружений в Байкал возле мыса Кадильный мы видели темную тень какого-то животного. Может, это был огромный ящер или змей», — рассказал он.

Исследователи также зафиксировали рассказы очевидцев об изломанной лодке со следами больших зубов, а также мертвой нерпе в сетях, как будто «побывавшей в мясорубке». Инциденты произошли в 1993 году, недалеко от села Заречье Кабанского района Бурятии.

Побратим Несси?

Большинство свидетельств о монстре носит устный характер, проверить их тяжело. Однако в последние годы стали появляться фотографии, на которых якобы запечатлено байкальское чудовище.

Так, в 2016 году в Сети появились фотографии одного из отдыхающих на Байкале. Мужчина писал, что случайно зафиксировал изображение странного существа, резвившегося на поверхности воды.

«Отдыхали на острове Ольхон. И делали снимки. При детальном осмотре снимков увидел: какое-то непонятное животное. Зверь был изображен. Увеличивал, сколько можно было. Видно, что это голова на первом снимке, на втором отчетливо виден огромный хвост», — написал очевидец.

Фото "байкальского Несси", сделанное очевидцем в 2016 году Фото: © предоставлено Борисом Машковичем

Он отметил, что животное вообще не похоже на нерпу, но может быть аномально большим осетром. «А может быть, у нас в Байкале появился побратим Лох-несского чудовища?», — спросил турист.

По словам Машковича, некоторые специалисты по изучению байкальской фауны предполагают, что мухорский монстр может принадлежать к редкому реликтовому виду земноводных рептилий. Но без поимки зверя никто не может дать точных ответов.

Возможно, исследователям еще предстоит встретиться с таинственным чудовищем из преданий и легенд. Учитывая древность и размеры Байкала, легенды могут вполне иметь под собой реальную основу.