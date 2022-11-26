Западная артиллерия сломалась после боев на Украине

Фото: © U.S. Department of Defense
Бои на Украине выявили слабую надежность артиллерии, которую Украине поставляют США и европейские страны. Пентагону приходится постоянно отправлять в Польшу на ремонт и обслуживание.
Восстановление неисправной артиллерии в последнее время стало приоритетом для европейского командования Пентагона, пишет New York Times, ссылаясь на официальных лиц в Вашингтоне и Киеве.
В настоящее время около трети западных гаубиц, поставленных Украине, находятся в неприемлемом состоянии. Отмечается, что причиной этого стало интенсивное использование.
Ранее власти США подтвердили намерение выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 400 миллионов долларов. Деньги пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО.
jeryakobв сентябре тоже так говорил. и глаза были честные-честные
krasprolОпрос проводился на территории Кремля.
pepelmetal"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!
StarbitГде то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...