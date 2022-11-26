Западная артиллерия сломалась после боев на Украине

Бои на Украине выявили слабую надежность артиллерии, которую Украине поставляют США и европейские страны. Пентагону приходится постоянно отправлять в Польшу на ремонт и обслуживание.

Восстановление неисправной артиллерии в последнее время стало приоритетом для европейского командования Пентагона, пишет New York Times, ссылаясь на официальных лиц в Вашингтоне и Киеве.

В настоящее время около трети западных гаубиц, поставленных Украине, находятся в неприемлемом состоянии. Отмечается, что причиной этого стало интенсивное использование.

Ранее власти США подтвердили намерение выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 400 миллионов долларов. Деньги пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО.