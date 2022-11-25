Зеленский раскритиковал потолок цен на российскую нефть

Предложения установить потолок цен на российскую нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель больше похожи «на попытки что-то изобразить, а не сделать», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я очень благодарен нашим балтийским коллегам, нашим польским коллегам за их предложения установить лимит на уровне до 30 долларов за баррель», — сказал Зеленский в ходе выступления, опубликованного в телеграм-канале политика.

Потолок цен на российскую нефть вошел в восьмой пакет санкций Евросоюза. Большинство стран Евросоюза готовы были принять потолок цен на уровне 65-70 долларов за баррель, однако представители Польши настаивали на предельной стоимости российской нефти в 30 долларов за баррель.

Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято до 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем.

Российские власти предупреждали, что Москва откажется поставлять нефть странам, которые введут лимит, независимо от его размера. Сейчас основные объемы нефти России поставляет в Индию и Китай.