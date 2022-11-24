Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума приняли в окончательном, третьем чтении пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и введении ответственности за нее. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола.

Согласно закону, нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа к контенту, запрещенному для детей.

Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Не допускается продажа товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что решение позволит защитить детей «от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами». «У нас — свои традиции и ценности», — подчеркнул парламентарий.