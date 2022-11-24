Apple и Google проверят на монополию в облачном гейминге и браузерах

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) возбудило расследование в отношении Apple и Google. Компании проверят на создание дуополии в области мобильных браузеров, а «яблочная» корпорация подозревается в формировании монополии на рынке облачных игр.

Согласно исследованиям рынка CMA Apple и Google имеют эффективную дуополию в мобильных экосистемах, что позволяет им осуществлять контроль над операционными системами, магазинами приложений и веб-браузерами на мобильных устройствах.

Отмечается, что браузеры это одни из самых важных приложений, используемых для различных нужд: от потребления контента до совершения покупок. Ведомство обнаружило, что 97% всего мобильного просмотра веб-страниц в Великобритании в 2021 году происходит в браузерах, работающих на движке Apple или Google.

В отношении Apple будет проведена еще одна проверка. Компания блокирует сторонний софт в iOS, что сказывается на распространении облачных игр на эту операционную систему. Например, использовать Xbox Cloud Gaming там можно только в браузере, в то время как Google позволяет установить фирменный софт.

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В Великобритании более 800 тысяч игроков, использующих облачные платформы. По мнению представителей CMA, подобное ограничение со стороны операционной системы мешает отрасли полноценно развиваться.

Расследование CMA может продлиться до 18 месяцев. Если оно выявит особенности рынка, оказывающие неблагоприятное влияние на конкуренцию, то в отношении Apple и Google будут приняты контролирующие меры или штрафы.