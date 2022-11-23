Google откажется от APK в Android TV

Google откажется от APK файлов в Android TV и Google TV в пользу AAB. Новый формат установщика имеет ряд преимуществ: он позволяет сэкономить место в памяти телевизора и получить наиболее подходящую версию приложений.

Джош Венц из Google TV Product Management отметил, что количество приложений для Android TV продолжает расти и просмотр телевизора у современного зрителя напрямую связан с использованием нескольких программ. Однако этому препятствует малое количество памяти.

«Из-за сокращения объема памяти пользователям приходится удалять приложения, что ухудшает их общее восприятие телевизора. Чтобы помочь с этой и другими проблемами, Android представила пакеты приложений в ноябре 2020 года. И теперь Google TV и Android TV будут требовать пакеты приложений для Android, которые можно архивировать, начиная с мая 2023 года», — цитирует Gizmochina Венца.

Речь идет о формате AAB (Android App Bundles). Его использование дает возможность архивировать приложения, сохраняя 60% места на диске без удаления их с устройства. Сам по себе такой архив «весит» на 20% меньше, а Play Store уже оптимизирован для работы с ним и предоставит наиболее подходящую версию программы для каждого ТВ.

Переход на новый формат, по мнению специалистов Google, не должен вызвать особых трудностей у разработчиков. На перевод приложения с APK на AAB уходит три дня, а с работой в состоянии справиться один программист.