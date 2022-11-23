Черная пятница: когда начнется главная распродажа 2022 года

Черная пятница — самая крупная распродажа 2022 года, которая откроет традиционный сезон предновогодних акций и покупательского ажиотажа. Почему пятница называется «черной», когда ждать максимальных скидок и как избежать обмана со стороны продавцов?

Полный перечень участников доступен на официальном сайте Черной пятницы. Проведение распродажи подтвердили все крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress «Сбермегамаркет».

Какого числа Черная пятница в 2022 году

В 2022 году Черная пятница в России продлится четыре дня. Согласно данным сайта «Черная пятница 2022», распродажа стартует в полночь 24 ноября и завершится 27 ноября в 23.59 по московскому времени.

Однако организаторы не ограничивают участников в сроках — каждый продавец вправе самостоятельно выбрать подходящий период распродажи. Некоторые ретейлеры продлили распродажу до конца ноября. Например, «Яндекс.Маркет» будет предлагать товары со скидками до 30 ноября.

При этом исторически распродажа проводилась в последнюю пятницу ноября, поэтому 25 ноября можно ждать от маркетплейсов и магазинов самых «вкусных» скидок. Отследить график распродаж и размеры скидок можно на сайтах магазинов, а также с помощью агрегаторов, которые собирают наиболее выгодные предложения.

Почему распродажа «черная»

Термин Black Friday появился в 1966 году в США — американские предприниматели подметили, что покупательская активность серьезно растет после Дня Благодарения, который отмечается в последний четверг ноября. Люди начинают активно готовиться к Рождеству.

По одной из версий, «негативное» название распродаже подарили сотрудники дорожной полиции Филадельфии, которые были вынуждены работать сверхурочно из-за рекордных пробок, организованных спешащими приобрести рождественские подарки покупателями.

Есть и другая версия — в США существует бухгалтерская идиома «in the black», которая означает высокую прибыль. Дело в том, что в традиционной бухгалтерской отчетности убытки отмечались красным цветом, а прибыль — черным. Таким образом, черные записи в бухгалтерских книгах подтверждали положительный баланс магазина.

Какие скидки обещают в 2022 году

Организаторы Черной пятницы оставляют право устанавливать скидки за продавцами. Минимальная граница для участников — скидка в 5%. Однако дисконт должен быть честным, иначе компанию могут лишить возможности принять участие в следующих акциях.

Для защиты покупателей от недобросовестных продавцов «Яндекс.Маркет» запустил специальный роботизированный алгоритм, который анализирует динамику цен за последние два месяца. Если цена была искусственно завышена перед распродажей, предупреждение об этом появится в карточке товара.

Также в поиске «Яндекса» теперь появился фильтр «Проверенные скидки», который позволят отсортировать предложения с честным дисконтом, прошедшим дополнительную проверку роботом.

Честные скидки на большинство позиций обычно составляют 15-20%, однако некоторые позиции могут продаваться в Черную пятницу с дисконтом 40-50% — чаще всего их можно встретить при покупке одежды или обуви. Грандиозные скидки в 70-90% обычно распространяются на ограниченное количество товара или недорогую мелочевку.