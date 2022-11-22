Россия приросла атомными ледоколами

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал» и спуске на воду ледокола «Якутия», сообщается на сайте Кремля.

«Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — сказал Путин.

Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу «Росатома» и предназначены для освоения Арктики и обслуживания Северного морского пути

Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов. «Арктика» и «Сибирь» уже вошли в состав атомного флота России, теперь к ним присоединился «Урал». «Якутия» должна быть передана заказчику в конце 2025 года.