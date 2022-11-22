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Участники «Ледникового периода» станцуют под мировые хиты

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкальные хиты всех времен и народов станут главной темой седьмого выпуска шоу «Ледниковый период», пресс-служба Первого канала показала кадры из будущих выступлений.

В новом выпуске Евгения Медведева и Федор Федотов станцуют под «Maybe I Maybe You» группы Scorpions, а Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко будут дурачиться на льду под шлягер «Делайла».

Не обойдется из без травм. Например, Алла Михеева и Иван Букин выступят с красивой историей любви под трек «Linkin Park». Но Михеева ошибется, поранит до крови колено и расплачется.

Среди веселых номеров — выступление Оксаны Домниной и Марата Башарова. Актер изобразит обаятельного рыбака, который будет мешать фигуристке кататься, а потом увезет ее на саночках.

Судить участников в седьмом выпуске будут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Влад Топалов, Александр Панайотов и Юлианна Караулова. «Ледниковый период» покажут в субботу, 26 ноября, в 18.20 на Первом канале.

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