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Украина окончательно рассорила Францию и Германию

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинский конфликт стал причиной серьезных разногласий между Францией и Германией, считает политический обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

До этого Париж и Берлин никогда так сильно не ссорились. Сейчас же Франция осыпает Германию критикой, приводит «Российская газета» мнение де Грюйтер. «Почему немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона?» — задается вопросами обозреватель.

Она утверждает, что на протяжении нескольких лет в Европе существовало «разделение труда», которое устраивало и Францию, и Германию. А сейчас последняя все чаще выступает с односторонними инициативами без координации с Парижем, тем самым нарушая хрупкое равновесие.

Серьезны трения возникли между странами из-за Украины. «У Германии сейчас две большие головные боли. Во-первых, ее модель экономического роста находится под угрозой как из-за санкций против России, так и из-за резкого сокращения поставок энергоресурсов», — отметила Де Грюйтер.

А второй проблемой Берлина стал тот факт, что за безопасность в Европе теперь отвечает НАТО. Именно поэтому новым приоритетом канцлера ФРГ Шольца стало налаживание отношений с США.

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Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет