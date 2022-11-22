Пассажиры верхних полок получили законное право сидеть на нижних

Пассажиры поездов, купившие в вагоне места на верхних полках получат законное право садиться на нижние места для приема пищи, говорится в приказе Минтранса.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — приводит документ «Российская газета».

По новым правилам, на завтрак пассажиру отводится 30 минут в период с 7.00 до 10.00, на обед — не более часа с 12.00 до 15.00 и полчаса на ужин с 19.00 до 21.00.

Пассажиры жаловались на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках поезда. Минтранс подготовил приказ, по которому пассажиры поездов, купившие билет на нижние полки, обязаны были уступать место у стола для попутчиков с верхних полок. Следить за порядком должен был проводник.