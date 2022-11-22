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Пассажиры верхних полок получили законное право сидеть на нижних

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Александр Корчик / CC BY-SA 3.0

Пассажиры поездов, купившие в вагоне места на верхних полках получат законное право садиться на нижние места для приема пищи, говорится в приказе Минтранса.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — приводит документ «Российская газета».

По новым правилам, на завтрак пассажиру отводится 30 минут в период с 7.00 до 10.00, на обед — не более часа с 12.00 до 15.00 и полчаса на ужин с 19.00 до 21.00.

Пассажиры жаловались на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках поезда. Минтранс подготовил приказ, по которому пассажиры поездов, купившие билет на нижние полки, обязаны были уступать место у стола для попутчиков с верхних полок. Следить за порядком должен был проводник.

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Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет