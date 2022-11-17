Телевизоры Samsung прошлого поколения получат облачный гейминг

Сервисы облачного гейминга Xbox Cloud и GeForce Now появятся на телевизорах Samsung, выпущенных в 2021 году. Stadia не будет, так как платформа закрывается в январе 2023.

Руководитель отдела игровых продуктов Samsung Electronics Майк Лусеро сообщил, что телевизоры прошлого поколения, выпущенные в 2021 году, скоро получат приложения Xbox Cloud и GeForce Now. Это даст пользователям доступ к облачным играм.

«Когда Samsung Gaming Hub был запущен для моделей телевизоров 2022 года, самым частым вопросом для нас стал: "Когда облачные игры появятся на моем телевизоре 2021 года?" Сегодня мы рады сообщить нашим нетерпеливым поклонникам, что они смогут играть в любимые игры до конца года», — цитирует The Verge Лусеро.

На старых телевизорах не будет современного приложения Samsung Gaming Hub. Вместо этого, каждый сервис будет представлен отдельным апплетом. Отмечается, что они поддерживают большинство Bluetooth-контроллеров и поиск подходящего геймпада не вызовет проблем.

Вице-президент Microsoft по игровым технологиям и платформам Эшли Маккиссик подтвердил, что их приложение Xbox Cloud будет поддерживать не только геймпады Xbox, но и контроллеры от конкурирующего Playstation.

«Возьмите свой любимый контроллер с поддержкой Bluetooth, например, беспроводной контроллер Xbox и PlayStation DualSense, и начните играть», — сообщил Маккиссик.

Приложения начнут распространяться со следующей недели и будут доступны на телевизорах Samsung 2021 года выпуска серий: QN800, QN850, QN900, WS1A, QN700, LS03A, AU7000, AU8000, AU9000, Q50, Q60 и Q95-Q70.