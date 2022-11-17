НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новосибирский авиазавод передал армии партию Су‑34

Источник:
Sibnet.ru
425 2
Су-34
Су-34
Фото: © ОАК

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова передал вооруженным силам очередную партию самолетов Су-34, сообщает правительство РФ.

Су-34 хорошо показал себя во время боевых действий. Совмещает функции истребителя, штурмовика и фронтового бомбардировщика.

«До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве», – цитирует правительство в телеграм-канале гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Самолеты после положенных испытаний улетели к месту несения службы. Точное количество машин не раскрывается, но судя по отчету правительства их сдали раньше срока.

Чем хорош Су-34?


   
Еще по теме
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Российские вертолетчики получат спецброню
смотреть все
Оборона #Оружие #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Российскую делегацию на саммите G20 изолируют
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии
42
Медведев намекнул на использование новых средств поражения
41
Зеленский посетил оставленный российскими военными Херсон
37
ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине
33
Украина отказалась «заморозить» конфликт с Россией