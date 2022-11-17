Новосибирский авиазавод передал армии партию Су‑34

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова передал вооруженным силам очередную партию самолетов Су-34, сообщает правительство РФ.

Су-34 хорошо показал себя во время боевых действий. Совмещает функции истребителя, штурмовика и фронтового бомбардировщика.

«До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве», – цитирует правительство в телеграм-канале гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Самолеты после положенных испытаний улетели к месту несения службы. Точное количество машин не раскрывается, но судя по отчету правительства их сдали раньше срока.

Чем хорош Су-34?