Истребитель-бомбардировщик Су-34. Справка

Су-34 (по натовской классификации Fullback — «защитник») составляет основу ударной авиации ВКС России. Он совмещает в себе функции сразу трех типов боевых самолетов: истребителя, штурмовика и фронтового бомбардировщика.

Самолет разработан на базе истребителя-перехватчика Су-27. Его создали на замену фронтовому бомбардировщику Су-24. Машина поступила на вооружение в 2014 году. Производится на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

Машина относится к поколению4++ и имеет следующие характеристики:

- Максимальная взлетная масса 45 100 килограмм;

- Максимальная скорость полета у земли 1 400 километров в час;

- Максимальная скорость полета на высоте 1 900 километров в час;

- Боевой радиус — 600-1100 километров.

Отличительной особенностью машины стала возможность оперативной переброски из любой части страны к границе для локализации возможного вооруженного конфликта перед подходом основных сил.

Боевые возможности

Су-34 при том же взлетном весе, что и Су-24, несет вдвое большую боевую нагрузку — до 8 тонн. Машина может применять широчайший спектр вооружений:

- встроенную пушечную установку ГШ-301 со снарядами калибра 30 миллиметров;

- авиационные бомбы, в том числе корректируемые — КАБ 1500 и КАБ 500;

- неуправляемые авиационные ракеты;

- управляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

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По данным из открытых источников, на вооружении ВКС России состоит порядка 140 Су-34. До 2027 года Минобороны планирует получить еще 76 усовершенствованных Су-34М новой постройки. До этого же уровня будут впоследствии модернизированы остальные самолеты этого типа.

За почти десятилетие войсковой эксплуатации в катастрофах и авариях (без учета боевых действий) было потеряно четыре таких машины.