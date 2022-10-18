Истребитель-бомбардировщик Су-34. Справка

Су-34 (по натовской классификации Fullback — «защитник») составляет основу ударной авиации ВКС России. Он совмещает в себе функции сразу трех типов боевых самолетов: истребителя, штурмовика и фронтового бомбардировщика.
Самолет разработан на базе истребителя-перехватчика Су-27. Его создали на замену фронтовому бомбардировщику Су-24. Машина поступила на вооружение в 2014 году. Производится на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.
Машина относится к поколению4++ и имеет следующие характеристики:- Максимальная взлетная масса 45 100 килограмм;
- Максимальная скорость полета у земли 1 400 километров в час;
- Максимальная скорость полета на высоте 1 900 километров в час;
- Боевой радиус — 600-1100 километров.
Отличительной особенностью машины стала возможность оперативной переброски из любой части страны к границе для локализации возможного вооруженного конфликта перед подходом основных сил.
Боевые возможности
Су-34 при том же взлетном весе, что и Су-24, несет вдвое большую боевую нагрузку — до 8 тонн. Машина может применять широчайший спектр вооружений:
- встроенную пушечную установку ГШ-301 со снарядами калибра 30 миллиметров;
- авиационные бомбы, в том числе корректируемые — КАБ 1500 и КАБ 500;
- неуправляемые авиационные ракеты;
- управляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».
По данным из открытых источников, на вооружении ВКС России состоит порядка 140 Су-34. До 2027 года Минобороны планирует получить еще 76 усовершенствованных Су-34М новой постройки. До этого же уровня будут впоследствии модернизированы остальные самолеты этого типа.
За почти десятилетие войсковой эксплуатации в катастрофах и авариях (без учета боевых действий) было потеряно четыре таких машины.