Тринадцать человек погибли, 19 — пострадали в результате падения в жилом квартале Ейска истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6.00 по мск 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей», — сказал Кузнецов журналистам.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, 19 пациентам оказана медицинская помощь. Четверо ужу покинули больницу. «15 человек находились на госпитализации. Из них четверо — на искусственной вентиляции легких в связи с тяжелыми ожогами, тяжелым состоянием. Они переведены в краснодарскую краевую больницу с привлечением вертолета», — добавил министр.

«Сейчас на госпитализации (в Ейской центральной районной больнице) находятся, в общей сложности, 11 пациентов. Из них две беременные — 12 недель и 32 недели», — уточнил министр здравоохранения.

Возгорание двигателя

Су-34 разбился во время набора высоты. «Причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», — заявили в Минобороны.

Летчики тянули из последних до моря, до которого оставались сотни метров, но им не хватило высоты. Пилоты катапультировались в последние секунды перед падением самолета.

Самолет упал во двор многоквартирного дома. К счастью, он выполнял учебно-тренировочный полет и на его борту не было боеприпасов. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в которой проживает порядка 600 человек.

Полыхающая девятиэтажка

Первое сообщение о крушении поступило в МЧС в понедельник в 18.25 мск. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров — с первого по девятый этаж.

«В 18.10 пожар начался, закончен он был в 21.15. За три часа справились полностью. Есть сейчас некоторые завалы в двух местах. Сейчас сотрудники МЧС посмотрят и разберут эти завалы. Есть там еще кто-кто», — сказал глава МЧС России Александр Куренков

Из Краснодара в Ейск прибыли врачебные бригады. «Разворачиваем дополнительные койки в больнице в Ейске. Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы», — сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, уточняется местонахождение каждого жителя дома, оказывается максимальная помощь тем, кто сегодня уже нашелся.

«А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить», — отметил губернатор.