WhatsApp позволит подключить несколько устройств к аккаунту

В бета-версии WhatsApp появилась возможность привязывать несколько смартфонов к одному аккаунту. Мессенджер в реальном времени синхронизирует переписки и историю сообщений.

Портал WABetaInfo обнаружил в бете WhatsApp 2.22.24.18 для Android режим подключения дополнительных устройств. В настройках мессенджера можно получить специальный QR-код и, отсканировав его другим смартфоном, автоматически войти в аккаунт.

Нововведение позволит использовать один аккаунт WhatsApp на нескольких смартфонах или планшетах и передавать с его помощью файлы и фотографии между устройствами внутри учетной записи.

Сроки выхода новой функции пока неизвестны, специалисты WABetaInfo считают, что она распространится в стабильную версию с ближайшими обновлениями. Скачать бету WhatsApp можно в Google Play, но не во всех странах.