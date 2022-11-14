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WhatsApp позволит подключить несколько устройств к аккаунту

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

В бета-версии WhatsApp появилась возможность привязывать несколько смартфонов к одному аккаунту. Мессенджер в реальном времени синхронизирует переписки и историю сообщений.

Портал WABetaInfo обнаружил в бете WhatsApp 2.22.24.18 для Android режим подключения дополнительных устройств. В настройках мессенджера можно получить специальный QR-код и, отсканировав его другим смартфоном, автоматически войти в аккаунт.

Нововведение позволит использовать один аккаунт WhatsApp на нескольких смартфонах или планшетах и передавать с его помощью файлы и фотографии между устройствами внутри учетной записи.

Сроки выхода новой функции пока неизвестны, специалисты WABetaInfo считают, что она распространится в стабильную версию с ближайшими обновлениями. Скачать бету WhatsApp можно в Google Play, но не во всех странах.

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scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

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Из тебя коммунист как из собачьего хвоста сито)))

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А ты у нас кто проф Преображенский, доктор Борменталь или социал-прислужница Зинаида Бунина? )))

Alhazred

Я ваще не понимаю о чем он брешет? Газопроводов из России в Британию в природе не существует. А сжиженный...